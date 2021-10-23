شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

(للبيع)

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صورة الاعلان: شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى - في دمياط مصر

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شركة مصرية تقع فى محافظة دمياط تعمل فى مجال الفحم النباتى منذ نشأتها ولدينا خبرة سابقة فى تصدير الفحم النباتى شركة المشد هى أبرز شركة فحم فى محاظة دمياط و اسم الشركة لامع فى الأسواق الخارجية و المحلية فنحن نتعامل مع دول الخليج العربى و دول شمال أفريقيا و الأتحاد الأوروبى و غرب أسيا و دول مثل كولومبيا و الارجنتين بعد سنوات عديدة لاكثر من 20 عام من خبرتنا فى تصدير الفحم النباتى ياتي المشد باعلى جودة منتج من الفحم الطبيعى وبصدق اعلى منتج لانه مصنع على ايد خبراء فى مجال صناعة الفحم الطبيعى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه المشد
التليفون: 00201010013743

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العنوان: - كفر البطيخ
دمياط -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111813
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صورة الاعلان: المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى - في دمياط مصر

المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

(للبيع)

- في دمياط مصر

شركه المشد لانتاج و تجارة و تصدير الفحم النباتي بأنواعه من الحمضيات و الجزورين من مصانعنا الخاصه فنح.
العنوان:

دمياط - مصر

اتصل

23/10/2021
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