شركات الفحم فى مصر / المشد لانتاج و تصدير الفحم النباتى

شركة مصرية تقع فى محافظة دمياط تعمل فى مجال الفحم النباتى منذ نشأتها ولدينا خبرة سابقة فى تصدير الفحم النباتى شركة المشد هى أبرز شركة فحم فى محاظة دمياط و اسم الشركة لامع فى الأسواق الخارجية و المحلية فنحن نتعامل مع دول الخليج العربى و دول شمال أفريقيا و الأتحاد الأوروبى و غرب أسيا و دول مثل كولومبيا و الارجنتين بعد سنوات عديدة لاكثر من 20 عام من خبرتنا فى تصدير الفحم النباتى ياتي المشد باعلى جودة منتج من الفحم الطبيعى وبصدق اعلى منتج لانه مصنع على ايد خبراء فى مجال صناعة الفحم الطبيعى