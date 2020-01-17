شحن نقل جميع انواع السيارات /قوارب

(فرص)
|شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل شحن السيارات – قوارب – دراجات نارية شحن و نقل كافة أنواع السيارات و المركبات من الإمارات إلى : /مصر - السودان - السعودية - البحرين - الأردن - سوريا - لبنان - سلطنة عمان / أسعار مدهشة و خدمات فورية تأمين السيارات حتى وصولها المكان المطلوب استلام السيارات في المطارات شحن سريع خلال 48 ساعة الى كافة دول الخليج للاستعلام الرجاء الاتصال بنا 971553068863+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوجمال
|التليفون:
|00971553068863
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|العنوان:
|- راس الخور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049252
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160,000 درهم
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