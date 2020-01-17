شحن نقل جميع انواع السيارات /قوارب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شحن نقل جميع انواع السيارات /قوارب - في أبو ظبي الإمارات

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شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل شحن السيارات – قوارب – دراجات نارية شحن و نقل كافة أنواع السيارات و المركبات من الإمارات إلى : /مصر - السودان - السعودية - البحرين - الأردن - سوريا - لبنان - سلطنة عمان / أسعار مدهشة و خدمات فورية تأمين السيارات حتى وصولها المكان المطلوب استلام السيارات في المطارات شحن سريع خلال 48 ساعة الى كافة دول الخليج للاستعلام الرجاء الاتصال بنا 971553068863+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوجمال
التليفون: 00971553068863

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - راس الخور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049252
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية تقع على شارع رئيسي في مدينة خليفة أبوظبي هذه الأرض السكنيه تقع على شارع رئيسي تبلغ.
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض سكنية للتملك الحر بإمارة عجمان (لكل الجنسيات)

قطعة ارض سكنية للتملك الحر بإمارة عجمان (لكل الجنسيات)

(للبيع)

تملك أرض سكنية في إمارة عجمان . بحي الزاهية خلف فلل أب تاون . تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات . .
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

160,000 درهم

17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف اول ساكن في حد السعديات أبوظبي فيلا جديدة مكونة من طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس -.
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف رائعة مع مسبح في الحي المتوسط الريف أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف رائعة مع مسبح في الحي المتوسط الريف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف رائعة مع مسبح في الحي المتوسط الريف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة .
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر منطقة بني ياس أبوظبي

للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر منطقة بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا مميزة 6 غرف نوم ماستر منطقة بني ياس أبوظبي الفيلا مكونه من : 6 غرف نوم ماستر - صالتين -.
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين يقع في موقع مميز كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم.
القسم: 

اتصل

17/1/2020
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل فخم في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل فخم في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل فخم في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين.
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي

للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي الأرض سكنية وتقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة .
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي

للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية على زاوية وشارعين في بني ياس أبوظبي الأرض سكنية وتقع على زاوية وشارعين تبلغ مساحة .
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية في مدينه شخبوط أبوظبي هذه الأرض تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب موظفة تسويق للعمل بوكالة سياحة بالإمارات.

مطلوب موظفة تسويق للعمل بوكالة سياحة بالإمارات.

(طلب عمل)

مطلوب موظفة تسويق للعمل بوكالة سياحة بالإمارات. يشترط في المترشحة ان تكون من جنسية مغربية خبرة سابقة.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مساعدين شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية

مطلوب مساعدين شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مساعد شيف للعمل بشركة أغذية بالسعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 ي.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف مميزة في شارع دلما أبوظبي الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس فخم - صالة كبيرة - غر.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الزعفرانة أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الزعفرانة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الزعفرانة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - مطبخ - حمامين.
القسم: 

اتصل

15/1/2020
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