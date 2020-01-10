شحن دولي بحري بري جوي

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صورة الاعلان: شحن دولي بحري بري جوي - في الرياض السعودية

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شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الشحن الدولي /بحري – بري – جوي/ خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب ونقل جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة والصغيرة - شحن جميع أنواع السيارات /دراجات نارية / قوارب - نقل المواد الغذائية /مبرد – مجمد/ - نقل داخلي وخارجي - شحن كامل وشحن جزئي - استخراج مستندات رسمية للبضائع - تخليص جمركي شحن – بحري – جوي - بري من الامارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي و الدول العربية ( السعودية - الكويت - سلطنة عمان - البحرين - اليمن - العراق - مصر - الأردن - السودان -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوجمال
التليفون: 00971553068863

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العنوان: - راس الخور
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049734
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شركه دار الاتجاهات للنقل المحلي والداخلي والدولي | افضل كراتين مخصصه للنقل

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شركة دار الاتجاهات للنقل المحلي والداخلي والدولي يوجد لدينا كراتين مخصصه للنقل والتخزين والتغليف .
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الرياض - السعودية

20 ريال

10/1/2020
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شركة ترنس لاين لخدمات الشحن

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شركة ترانس لاين لخدمات الشحن خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب جميع أنواع الأثاث - شحن المعدات الكبيرة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2019
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