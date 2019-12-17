شحن اثاث من الامارات الى السعودية

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صورة الاعلان: شحن اثاث من الامارات الى السعودية - في دبي الإمارات

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00971553068863 شركة ترانس لاين لخدمات نقل و شحن بضائع من #الإمارات الى #السعودية #الرياض ، #جدة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، #القصيم ، #الدمام ، عسير تبوك ، حائل ، جازان ، نجران ، #الباحة ، الجوف ، الاحساء نحن شركة ترانس لاين محترفة لشحن ونقل اثاث مع #تغليف جيد جدا من الامارات الى جميع المدن #المملكة_العربية_السعودية من باب الى باب أسعارنا وخدمة ممتازة ومنافسة نصلكم بأي وقت وأي مكان في الامارات. رضاؤكم هو هدفنا شركة ترانس لاين من افضل شركات النقل الاثاث مع ضمان عدم الاضرار باثاث
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوجمال
التليفون: 00971553068863

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العنوان: - راس الخور
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046813
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