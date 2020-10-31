شبف بشرم او الغردقة

(فرصة عمل)
|مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 اجازة – راتب 2500 : 3500ج حسب الانترفية يقدر +حوافز شهرية + زيادات سنوية 2 في السنة – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3وجبات – انتقالات ) – ترقيات سريعة للتواصل واتس اب 01552437961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فادى
|التليفون:
|01552437961
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|العنوان:
|عمارات الميريلاند- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071293
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