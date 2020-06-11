شباشب جملة للبيع من المصنع مباشرة

(للبيع)
|موديلات عصرية وأنيقة كافة المقاسات متوفرة - ألوان مختلفة - أسعار مدروسة بعناية 😉😉 خامات مستوردة .جلود طبيعية 100% ♥️ متينة ومريحة في المشي مع ضمان الاكسسوارات 👏 نيو ستب . ثقة أكبر ✔️ (( أسعار خاصة للجملة )) شحن لكافة أنحاء الجمهورية 🚛 ☎️ للتواصل والطلب : واتس أب واتصال : 01110222850 ☎️ #شبشب_رجالي #شبشب_طبي_رجالي #شباشب_بيت #شبشب_رجالي_جلد_طبيعي #شبشب_جلد_رجالى #شباشب_طبية #شوزات #شباشب #جلد_طبيعي #أحذية #new_step #shoes
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new step
|التليفون:
|01110222850
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع حمادة امام - المنطقة الصناعية الثالثة- المدينة الصناعية
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060619
اتصل
10 جنيه
55 جنيه
10 جنيه
40 جنيه
500 جنيه
35 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
100 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل