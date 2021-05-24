شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية مرتين في السنة – تأمين صحي + تأمين اجتماعي – السن من 18 : 35 سنة – توفير الاقامة الكاملة السكن + 3وجبات + مواصلات ( يشترط موقف نهائي من التجنيد) الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism