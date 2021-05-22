شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 : 35 سنة – توفير الاقامة الكاملة السكن + 3وجبات + مواصلات ( يشترط موقف نهائي من التجنيد) الكود : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com