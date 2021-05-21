(فرصة عمل)
|شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 : 35 سنة – توفير اإلقامة الكاملة ) السكن + 3وجبات + مواصالت ( – يشترط موقف نهائي من التجنيد الرقم الكودي : 3010210 رقم الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094477
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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