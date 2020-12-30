شبابيك المنيوم في الاردن

(للبيع)
|شبابيك مقطع فلسطيني 7000 مع صندوق اباجور المنيوم عرض لمدة محدودة 85 دينار للمتر المربع - ثلاث مجاري أرضية دبل وزجاج دبل سبيسر 6 ملم سادة وسادة او سادة مع برونز. - سيلكون اوروبي لجميع مناطق تجميع الالمنيوم لمنع تسرب الماء والهواء. - العرض للقياسات مترين في مترين وفوق وعدد الشبابيك لايقل عن عشرة. - العرض يشمل المدن التالية عمان , الزرقاء , اربد , السلط - يتوفر لدينا مقاطع خاصة فراغات 12 و 16 ملم . أي استفسار او طلب لعرض سعر يرجى التواصل على الرقم التالي او ارسال رسالة على الفيسبوك 0779998553
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0779998553
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079103
1 درهم
200 دينار
20 دينار
10 دولار
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20 دينار