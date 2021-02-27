شاورما اوكرانى كواليكو للبيع باعلى جودة واقل سعر

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج شاورما اوكرانى مجمد درجة أولى ومتوفر أيضا صدور دجاج بدون عظم بامكانك عمل كبسة وبريانى بالشاورما وغيرة الكثير شاورما اوكرانى كواليكو باعلى جودة واقل سعر متوفرللبيع بالجملة من كونتينر لالف كونتينر للتواصل : 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .