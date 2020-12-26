شاليه 95م فى المونت جلاله العين السخنة على البحر وإمتلك كل سُبل الراحه

امتلك شاليه علي البحر في المونت جلاله العين السخنه على بعد 60 دقيقة من القاهرة *2غرفة نوم – 1 حمام – ريسبشن – تراس – اميريكان كيتشين *تشطيب ألترا سوبر لوكس (ديزين منى حسين ) *القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان في القريه - خدمات القريه منها: *مولات تجارية فيها كل البراندات العالمية * كريستال لاجون على مساحة 50 فدان *تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب وحتى البحر *مارينا للصيد واليخوت وخدمات مميزه غيرها كتير - بمقدم 250 الف واقساط بدون فوائد تصل ل 10 سنوات للاستفسار تواصل على : 01143250