شاليه 95م فى المونت جلاله العين السخنة على البحر وإمتلك كل سُبل الراحه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه 95م فى المونت جلاله العين السخنة على البحر وإمتلك كل سُبل الراحه - في العين السخنة مصر

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امتلك شاليه علي البحر في المونت جلاله العين السخنه على بعد 60 دقيقة من القاهرة *2غرفة نوم – 1 حمام – ريسبشن – تراس – اميريكان كيتشين *تشطيب ألترا سوبر لوكس (ديزين منى حسين ) *القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان في القريه - خدمات القريه منها: *مولات تجارية فيها كل البراندات العالمية * كريستال لاجون على مساحة 50 فدان *تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب وحتى البحر *مارينا للصيد واليخوت وخدمات مميزه غيرها كتير - بمقدم 250 الف واقساط بدون فوائد تصل ل 10 سنوات للاستفسار تواصل على : 01143250
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohab
التليفون: 01143250228

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العنوان: - إلمونت الجلالة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082354
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