شاليه 95م فى المونت جلاله العين السخنة على البحر وإمتلك كل سُبل الراحه

(للبيع)
|امتلك شاليه علي البحر في المونت جلاله العين السخنه على بعد 60 دقيقة من القاهرة *2غرفة نوم – 1 حمام – ريسبشن – تراس – اميريكان كيتشين *تشطيب ألترا سوبر لوكس (ديزين منى حسين ) *القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان في القريه - خدمات القريه منها: *مولات تجارية فيها كل البراندات العالمية * كريستال لاجون على مساحة 50 فدان *تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب وحتى البحر *مارينا للصيد واليخوت وخدمات مميزه غيرها كتير - بمقدم 250 الف واقساط بدون فوائد تصل ل 10 سنوات للاستفسار تواصل على : 01143250
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohab
|التليفون:
|01143250228
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|العنوان:
|- إلمونت الجلالة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082354
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86,000 جنيه
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