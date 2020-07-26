شاليه 90 م للبيع فى احلى قرى السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل شاطئ رملى وبافضل خدمات شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش احلى قرى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063859
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