شاليه 55م بجاردن 25 براس سدر قريه دايموند ريزورت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه 55م بجاردن 25 براس سدر قريه دايموند ريزورت - في الجيزة مصر

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شاليه بالتقسيط 55م بجاردن25م موقع مميز جدا اكوابارك على مساحه فدان طيران شراعى على بعد 150 م من الشاليه والشاليه يطل على حمام سباحه والبحر على بعد 100م تمنه النهائى 457000 الف جنيه المدفوع 100 الف المطلوب 120000 والشارى هيكمل الاقساط فى شهر 2 وشهر 8. قيمه القسط 15000 الف اما من 2022 هيكون قيمه القسط 22.5الف جنيه الاستلام 2022 نهايه الاقساط 2026
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد عثمان
التليفون: 01011821610-01002682225

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العنوان: الجيزه- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2021
رقم الإعلان: 2078312
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط الخبرة فى المجا - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط الخبرة فى المجا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا سكرتير للعمل فى شركة مواد بناء فى جدة شرط الخبرة فى المجال الراتب 2000ريال برجاء ار.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

15/10/2020
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