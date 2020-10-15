شاليه 55م بجاردن 25 براس سدر قريه دايموند ريزورت

(للبيع)
|شاليه بالتقسيط 55م بجاردن25م موقع مميز جدا اكوابارك على مساحه فدان طيران شراعى على بعد 150 م من الشاليه والشاليه يطل على حمام سباحه والبحر على بعد 100م تمنه النهائى 457000 الف جنيه المدفوع 100 الف المطلوب 120000 والشارى هيكمل الاقساط فى شهر 2 وشهر 8. قيمه القسط 15000 الف اما من 2022 هيكون قيمه القسط 22.5الف جنيه الاستلام 2022 نهايه الاقساط 2026
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد عثمان
|التليفون:
|01011821610-01002682225
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|العنوان:
|الجيزه- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078312
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال