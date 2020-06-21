شاليه 3 غرف وجاردن كبيرة إيجار الساحل الشمالي

(للإيجار)
|•مدخل خاص. •حديقة خاصة كبيرة 250 متر. •الحديقة مجهزة بإضاءات ليلية جميلة. •برايفت بول " حمام سباحة للأطفال " •شواية فحم. •3 غرف نوم مجهزة بمراوح سقف وغرفة منهم مكيفة. •كل غرفة بها 2 سرير 140 متر. •2 حمام بسخان كهربائي. •المطبخ أمريكي مجهز بكافة أدوات المطبخ. •ثلاجة نوفروست وبوتاجاز 6 شعلة . •فلتر مياه 7 مراحل للشرب وإعداد الطعام بمياه نقية. •شاشة LCD 43 بوصة. •غسالة توشيبا 10 كيلو هاف أوتوماتيك 2 حوض. •سلك مانع للناموس والذباب على أبواب وشبابيك الشاليه. •إنترنيت مجاني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف راشد
|التليفون:
|01007290340 - 01223485414
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|العنوان:
|- قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061188
500 جنيه
850 جنيه