شاليه 110م للبيع في المونت جلاله Sea View بالتقسيط ilmount glala

(للتقسيط)
|قريه المونت جلاله العين السخنه Il monte galala l sokhna تقع قريه المونت جلاله بعد موفانبيك ب 7 دقلئق و قبل بورتو ب 10 دقائق اول نزلة من طريق الجلالة بعد بنزينة الامارات . - سابقه اعمال شركه تطوير مصر - فوكا باي الساحل الشمالي - بلوم مدينه المستقبل - المونت جلاله العين السخنه - يوفر منتجع المونت جلالة العديد من الأنشطة والخدمات الترفيهية المتكاملة التى تخدم جميع أفراد الأسرة مثل :- 5 مناطق تجارية تخدم المنتجع 5 فنادق لاجون بارك ماونتن لاجون مرسى لليخوت شاطئ رملي مارينا للصيد أمن وحراسة ساحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053943
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