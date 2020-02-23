شاليه 110م للبيع في المونت جلاله Sea View بالتقسيط ilmount glala

قريه المونت جلاله العين السخنه Il monte galala l sokhna تقع قريه المونت جلاله بعد موفانبيك ب 7 دقلئق و قبل بورتو ب 10 دقائق اول نزلة من طريق الجلالة بعد بنزينة الامارات . - سابقه اعمال شركه تطوير مصر - فوكا باي الساحل الشمالي - بلوم مدينه المستقبل - المونت جلاله العين السخنه - يوفر منتجع المونت جلالة العديد من الأنشطة والخدمات الترفيهية المتكاملة التى تخدم جميع أفراد الأسرة مثل :- 5 مناطق تجارية تخدم المنتجع 5 فنادق لاجون بارك ماونتن لاجون مرسى لليخوت شاطئ رملي مارينا للصيد أمن وحراسة ساحة