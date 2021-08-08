شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه

(للبيع)
|عشان عارفينك وعارفين بتفكر في ايه وفرنالك في قريه روزا ريزورت في راس سدر في قلب مدينه راس سدر وامتلك شاليه بمساحه :160م(3غرفه +2حمام+ريسبشن+مطبخ ) واستمتع بارقي الخدمات حمامات سباحه صيدليات كافيهات كيدز اريا الحق اسال علي العروض وكلمنا عشان تعرف كل جديد فون او واتساب علي 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- روزا ريزورت
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102042
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