شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت - في السويس مصر

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الحق امتلك شاليهك في قريه روزا ريزورت في راس سدر وامتلك استوديو57م (غرفه +حمام +مطبخ امريكن ) وجاردن بمساحه28م بالقرب من افضل وارقي الخدمات : مسجد اكوا بارك للاطفال و للكبار و حمامات سباحه و مطاعم كلمنا عشان تعرف اكتر عن القريه كلمنا علي الفون او الواتس اب 0103929993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 01013929993

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العنوان: - روزرا ريزورت
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102036
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السعر
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صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر - في السويس مصر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

معانا هتستمتع مع عيلتك في قريه روزا ريزورت في راس سدر و هتمتلك استوديو 56م (غرفه +حملم +مطبخ امريكن).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه - في السويس مصر

انسي حر الصيف وامتلك شاليه يكون معاك طول السنه

(للبيع)

- في السويس مصر

بمقدم بسيط هتمتلك شاليه بقريه روزا ريزورت في ارقي مكان في راس سدر بمساحه 62م (غرفه +حمام+ريسبشن +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر - في السويس مصر

عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه بيطل علي احلي ىفيو علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باحلي فيو في قريه روزا ريزورت راس سدر داخل مدينه راس سدر المميزه هتمتلك شاليه بمساحه 84م ( 2غ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد - في السويس مصر

امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان عارفين انك عايز حاجه بمقدم بسيط وفتره سداد كبيره معانا هتلاقي كل ده في قريه روزا ريزورت راس سدر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر - في السويس مصر

عيش واستمتع باجمل شاطي في البحر الاحمر

(للبيع)

- في السويس مصر

في قريه روزا ريزورت راس سدر علي البحر مباشره ومساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام +ريسبشن+مطبخ) واستمتع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر - في السويس مصر

شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليه في كل المواصفات في قريه روزا ريزورت في راس سدر في ار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه - في السويس مصر

شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان عارفينك وعارفين بتفكر في ايه وفرنالك في قريه روزا ريزورت في راس سدر في قلب مدينه راس سدر وامتل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش - في السويس مصر

في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

معانا عشان عارفين انك شايل هم الفرش وفرنلك شاليه في كل المميزات الي بتدور عليها في ريفيرا بيتش راس س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز - في السويس مصر

امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز

(للبيع)

- في السويس مصر

"فرصة تملك وحدتك المصيفية داخل عين هيلز العين السخنة الخلابة.تمنحك قرية عين هيلز العين السخنة بر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

877,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا - في السويس مصر

اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا

(للبيع)

- في السويس مصر

ولادك هتطمن عليهم فى الاكوا بارك و كيدز اريا و انت فى شاليهك فى ماليبو السخنة شاليه 110 م ( غرفتين +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

299,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة - في السويس مصر

لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل ايام حياتك وامتلك شاليه فى ماليبو السخنة استلام فورى وع البحر مباشرة قريب من حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

402,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة - في السويس مصر

شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

مش هتستنى كتير وهتصيف دلوقتى فى شاليهك فى ماليبو العين السخنة وتستمتع باجمل بحر من غير امواج عالية .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

فى جو هادى هتعيش احلى صيف انت وعيلتك بامتلاك شاليه بروف 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بجو رائع وانت قاعد فى حديقة شاليهك فى بالم بيتش السخنة وخلى اولادك مبسوطين باجمل اكوا بارك وح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بفيو كريستال لاجون فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بفيو كريستال لاجون فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

باجمل فيو ع كريستال لاجون امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى وامتلك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

19/6/2021
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