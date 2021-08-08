شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

(للبيع)
|الحق امتلك شاليهك في قريه روزا ريزورت في راس سدر وامتلك استوديو57م (غرفه +حمام +مطبخ امريكن ) وجاردن بمساحه28م بالقرب من افضل وارقي الخدمات : مسجد اكوا بارك للاطفال و للكبار و حمامات سباحه و مطاعم كلمنا عشان تعرف اكتر عن القريه كلمنا علي الفون او الواتس اب 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- روزرا ريزورت
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102036
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