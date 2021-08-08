شاليه يتميز بالراحه والهدوء في روزا ريزورت

الحق امتلك شاليهك في قريه روزا ريزورت في راس سدر وامتلك استوديو57م (غرفه +حمام +مطبخ امريكن ) وجاردن بمساحه28م بالقرب من افضل وارقي الخدمات : مسجد اكوا بارك للاطفال و للكبار و حمامات سباحه و مطاعم كلمنا عشان تعرف اكتر عن القريه كلمنا علي الفون او الواتس اب 0103929993