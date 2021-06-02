شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

(للبيع)
|امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غرف+رسبشن+امريكان كيتشن+2حمام) بتشطيب سوبر لوكس وكمان هتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها جنبك مول تجاري مطاعم وكافيهات مطعم بدوي ع الشاطئ حمامات سباحه اكوابارك فندق 4نجوم وخدمات تاني كتير وغير الخدمات الحكوميه مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095933
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