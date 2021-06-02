شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غرف+رسبشن+امريكان كيتشن+2حمام) بتشطيب سوبر لوكس وكمان هتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها جنبك مول تجاري مطاعم وكافيهات مطعم بدوي ع الشاطئ حمامات سباحه اكوابارك فندق 4نجوم وخدمات تاني كتير وغير الخدمات الحكوميه مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب