شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه بروف مميز ع البحر و استمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع عيلتك واصحابك شاليهك 80 م مكون من (2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + تراس + حمام ) ب83 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 100 شهر بدون فوائد مع ارقى و افضل الخدمات المتكاملة زى : • حمامات سباحة • اكوابارك • هايبر ماركت • مطاعم مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى زين باى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: زين باى- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 83,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/5/2021
رقم الإعلان: 2095280
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23/5/2021
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11/5/2021
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11/5/2021
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9/5/2021
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العنوان:

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9/5/2021
صورة الاعلان: لبداية صيف جديد استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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6/5/2021
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- في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك و استمتع انت واولادك بحمام السباحة مع اجمل شاطئ رملى و بحر صافى و امتلك شاليه 120 م ( غرفت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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6/5/2021
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شاليه للبيع بجاردن خاص بيك فى لاسيرينا عيون موسى

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بتدور ع خصوصيتك تعالى امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى بجاردن خاص بيك تعمل فيه اجمد حفلات الباربك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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99,000 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: بتدور ع رفاهيتك وافضل خدمات تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بافضل وارقى الخدمات فى لاسيرينا عيون موسى وامتلك شاليه متشطب بالفرش 80 م (غرفتين +مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

1/5/2021
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العنوان:

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القسم: 

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29/4/2021
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