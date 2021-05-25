شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى

(للبيع)
|امتلك شاليه بروف مميز ع البحر و استمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع عيلتك واصحابك شاليهك 80 م مكون من (2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + تراس + حمام ) ب83 الف مقدم و الباقى بالتقسيط ع 100 شهر بدون فوائد مع ارقى و افضل الخدمات المتكاملة زى : • حمامات سباحة • اكوابارك • هايبر ماركت • مطاعم مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى زين باى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|زين باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|83,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095280
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