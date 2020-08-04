شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه بالفرش وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكوا بارك وخدمات تانية اكتر كلها جمب شاليهك 65 م ( غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وقضى احلى الاوقات مع عيلتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064397
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