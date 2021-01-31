شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) بمقدم 120 الف وقسط علي قد الايد بدون فوايد وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082212
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31/1/2021
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31/1/2021
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27/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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27/1/2021
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امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 57 الف وقسط علي 6 سنين بدون فوايد امتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة57 و مكون من (غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ رملي بدون صخور يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 57 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى راس سدر بفيو ع الاكوا بارك مع عرض الفرش هدية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر بفيو ع الاكوا بارك مع عرض الفرش هدية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

الحق العرض و امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى ع الاكوا بارك وكمان خد الفرش هدية شاليهك 80 م ( 2 غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش السعادة كل يوم و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

60,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ ذهبي يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 130 الف فقط و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف واسع باطلالهة متميزة علي البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف واسع باطلالهة متميزة علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

تمتع باطلاله مميزة علي اجمل بحرفي البحر الاحمر وامتلك شاليه بروف واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف علي رمال ناعمة وبدون صخور - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف علي رمال ناعمة وبدون صخور

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

25/1/2021
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