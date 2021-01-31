شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

عيش المصيف الي بتحلم بيه في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة120م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) بمقدم 120 الف وقسط علي قد الايد بدون فوايد وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار