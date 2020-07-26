شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة

امتلك شاليهك قريب من اكوا بارك وخلى اولادك يلعبوا قدام عينيك قريب من نادى صحى وجيم وسبا وسونا وكافيهات وحمامات سباحة شاليهك 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من خدماتك فى السخنة