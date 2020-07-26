شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك قريب من اكوا بارك وخلى اولادك يلعبوا قدام عينيك قريب من نادى صحى وجيم وسبا وسونا وكافيهات وحمامات سباحة شاليهك 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من خدماتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063858
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