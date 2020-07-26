شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة

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صورة الاعلان: شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك قريب من اكوا بارك وخلى اولادك يلعبوا قدام عينيك قريب من نادى صحى وجيم وسبا وسونا وكافيهات وحمامات سباحة شاليهك 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلو قتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من خدماتك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 158,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063858
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20/7/2020
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20/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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16/7/2020
صورة الاعلان: اخرج واستمتع بالمصيف فى أزها السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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16/7/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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16/7/2020
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القسم: 

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15/7/2020
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9/7/2020
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7/7/2020
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