شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بتدور ع الخصوصية والجمال فى نفس الوقت تعالى لاسيرينا عيون موسى وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) دور اول بتراس تشطيب سوبر لوكس وقريب من اكوا بارك و حمامات السباحة و مطاعم ب87 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بخصوصية ليك ولعيلتك فى لاسيرينا عيون موسى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 87,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086501
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