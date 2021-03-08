شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر

بتدور ع الخصوصية والجمال فى نفس الوقت تعالى لاسيرينا عيون موسى وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) دور اول بتراس تشطيب سوبر لوكس وقريب من اكوا بارك و حمامات السباحة و مطاعم ب87 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بخصوصية ليك ولعيلتك فى لاسيرينا عيون موسى