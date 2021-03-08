شاليه للبيع 105 م لخصوصية ليك ولعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)
|بتدور ع الخصوصية والجمال فى نفس الوقت تعالى لاسيرينا عيون موسى وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) دور اول بتراس تشطيب سوبر لوكس وقريب من اكوا بارك و حمامات السباحة و مطاعم ب87 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بخصوصية ليك ولعيلتك فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086501
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