شاليه للبيع 105 م شايف البحر فى السخنة

(للبيع)
|شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه بروف 105 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع افضل خدمات حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم واكوا بارك وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك وشوف البحر كل يوم فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064823
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