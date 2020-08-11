شاليه للبيع 105 م شايف البحر فى السخنة

شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه بروف 105 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع افضل خدمات حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم واكوا بارك وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك وشوف البحر كل يوم فى لاسيرينا بالم بيتش