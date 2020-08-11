شاليه للبيع 105 م شايف البحر فى السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع 105 م شايف البحر فى السخنة - في العين السخنة مصر

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شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه بروف 105 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حمام ) واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع افضل خدمات حمامات سباحة وكافيهات و مطاعم واكوا بارك وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك وشوف البحر كل يوم فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064823
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت

خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت

(للبيع)

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194,000 جنيه

11/8/2020
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(للبيع)

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11/8/2020
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(للبيع)

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11/8/2020
صورة الاعلان: لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

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159,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية

خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

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11/8/2020
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عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة

(للتقسيط)

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد في مكان مميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

11/8/2020
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صورة الاعلان: اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

(للتقسيط)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية في كمبوند zavani والخدمات تراك للدراجات وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
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113,000 جنيه

11/8/2020
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للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

11/8/2020
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شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو

(للبيع)

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العنوان:

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11/8/2020
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للصفوة .والرقي . وعشاق المساحات الخضراء

(للبيع)

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العنوان:

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11/8/2020
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العنوان:

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القسم: 

153,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة

شوف اجمل بحر ف السخنة وتعالي امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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11/8/2020
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فى جولدن بيتش هتستلم شاليهك فورا دور تانى بروف

(للبيع)

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العنوان:

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167,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

لحياه اجمل في جو الطف تعالي امتلك في راس سدر

(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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11/8/2020
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محل في العاصمة الادارية للبيع علي اجمل فيو

(للبيع)

محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة في sixty mall امام وزارة المالية مباشر وامام اكبر مجمع سينما و.
العنوان:

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القسم: 

735,000 جنيه

11/8/2020
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