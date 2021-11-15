شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري - في السويس مصر

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صممت Ein Hills بتصمميات أوروبيه للوحدات كلها 100% Seaview ومساحات خضرا crystal lagoon صالحه للعوم لتحقيق قدر عالي من privacy مساحة شاليهك 90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام)بمقدم 625,000 بدون فوائد Facilities اهمها Clubhouses لممارسة جميع الانشطه الرياضيه Swimmable pools kids area مؤمنه بالكامل restaurant&cafe كل ده واكتر للتفاصيل كلمنا او ابعتلنا whatsapp علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شاهنده
التليفون: 01279848994

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العنوان: عين هيلز- العين السخنه
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 625,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111457
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه اهم ميزه في عين هيلز شاليهتنا كلها تطل عل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: بالتقسيط واقل مقدم شاليه للبيع استلام فوري في السخنه - في السويس مصر

بالتقسيط واقل مقدم شاليه للبيع استلام فوري في السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في Ein Hillsواستمتع بأحسن واعلي الخدمات شاليهك مساحته90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

625,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فلوسك في قريةمن ارقي قري السخنه عين هيلز وحدات القريه كلها تري البحر وكمان خدمات علي اعلي مس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

406,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر - في السويس مصر

شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في عين هيلز في احسن موقع في السخنه اسعارنا ملهاش منافس لأنك بتستمتع باعلي واحسن الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

587,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر - في السويس مصر

شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في عين هيلز في احسن موقع في السخنه اسعارنا ملهاش منافس لأنك بتستمتع باعلي واحسن الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

587,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه - في السويس مصر

باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

بأقل مقدم وأحسن نظام سداد هتمتلك شاليهك في ارقي قري السخنه القري كلها تري البحر عشان تستمتع بمنظر ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: للراغبين في اعلي مستوي منالخصوصيه امتلك شاليهك في عين هيلز - في السويس مصر

للراغبين في اعلي مستوي منالخصوصيه امتلك شاليهك في عين هيلز

(للبيع)

- في السويس مصر

للرقي والخصوصيه التامه فرصتك تمتلك شاليه في عين هيلز السخنه مبنيه علي اعلي مستوي وتستمتع بأحلي فيو .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

406,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم - في السويس مصر

امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي هتستلم شاليهك كامل التشطيب وكمان بالمطبخ والتكييفات هديه موقع القريه مميز قريبه جدا من البو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

952,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك - في السويس مصر

امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصةتملك وحدتك داخل عين هيلز برؤيه كامله للبحر ومساحات خضرا يتواجد فيها كافة الخدمات ,جميع الوحدات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

2,192,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك - في السويس مصر

امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك

(للبيع)

- في السويس مصر

لراغبي الخصوصيه والاستمتاع عين هيلز وفرتلك ده امتلك وحدتك من غير تفكير ,القريه مصممه بأحسن التصميما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: حلمك اتحقق وبقي واقع امتلك شاليه بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات بدون فوائد - في السويس مصر

حلمك اتحقق وبقي واقع امتلك شاليه بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات بدون فوائد

(للبيع)

- في السويس مصر

خلي حلمك حقيقه ومتضيعش الفرصه وامتلك وحدتك في قري من احسن قري السخنه عين هيلز تتميز بتصميمها الرائع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

952,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف خاص 85م بفيو اجمل بحر فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف خاص 85م بفيو اجمل بحر فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

"بفيو جميل ع البحر استمتع بيومك وقضى احلى الاوقات مع ارقى خدمات فى بالم بيتش السخنة و امتلك شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 115م ف العين السخنة ع بعد خطوات من البحر - في السويس مصر

شاليه للبيع 115م ف العين السخنة ع بعد خطوات من البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

ع بعد خطوات من البحر وشاطئ رملى هتقدر تمتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة شاليه 115م ( غرفتين + ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

19/10/2021
صورة الاعلان: بتدور على مكان مميز تقضى فية صيفك وجولة سياحية يبقى ميني ايجيبت السخنة - في السويس مصر

بتدور على مكان مميز تقضى فية صيفك وجولة سياحية يبقى ميني ايجيبت السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي شاليهك في ميني ايجيبت السخنة مصيف وجولة سياحية في وقت واحدهنقولك ازاى،شاليهك هيبقى مصيف بفيو .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: الشالية بحر وبس دة كان زمان في ميني ايجبت السخنة غيرنا مفهوم شاليهك - في السويس مصر

الشالية بحر وبس دة كان زمان في ميني ايجبت السخنة غيرنا مفهوم شاليهك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ايوة زي ما قريت كدة غيرنا مفهوم الشالية ومبقاش بحر بس زي الاول في ميني ايجبت السخنةاول ما هتدخل القر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

18/10/2021
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