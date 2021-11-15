شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري

(للبيع)
|صممت Ein Hills بتصمميات أوروبيه للوحدات كلها 100% Seaview ومساحات خضرا crystal lagoon صالحه للعوم لتحقيق قدر عالي من privacy مساحة شاليهك 90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام)بمقدم 625,000 بدون فوائد Facilities اهمها Clubhouses لممارسة جميع الانشطه الرياضيه Swimmable pools kids area مؤمنه بالكامل restaurant&cafe كل ده واكتر للتفاصيل كلمنا او ابعتلنا whatsapp علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|625,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111457
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