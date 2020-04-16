شاليه للبيع 100م ارضى بحديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليه دور ارضى بحديقة فى السخنة 100 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات بسعر مميز وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بحديقة فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059300
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