شاليه للبيع يطل علي الكريستال لاجون بدون مقدم في راس سدر

"امتلك شاليهك بفرصة لن تتكرر بدون مقدم بأحسن نظام سداد في لاسيندا ارقي القري في راس سدر مساحة شاليهك 52م (غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) دور اول بفيو رائع علي الكريستال لاجون تتمتع القريه بمميزات عديده اهمها فندق 4 نجوم اكبر الالعاب المائيه في اكوا بارك كافيهات اكثر من 7حمامات سباحه +حمام سباحه مغطاه للسيدات بقسط ربعه سنوي 33 الف بدون فوائد عشان تعرف باقي مميزات لاسيندا كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي01279848994