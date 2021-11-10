شاليه للبيع يطل علي الكريستال لاجون بدون مقدم في راس سدر

(للبيع)
|"امتلك شاليهك بفرصة لن تتكرر بدون مقدم بأحسن نظام سداد في لاسيندا ارقي القري في راس سدر مساحة شاليهك 52م (غرفة+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) دور اول بفيو رائع علي الكريستال لاجون تتمتع القريه بمميزات عديده اهمها فندق 4 نجوم اكبر الالعاب المائيه في اكوا بارك كافيهات اكثر من 7حمامات سباحه +حمام سباحه مغطاه للسيدات بقسط ربعه سنوي 33 الف بدون فوائد عشان تعرف باقي مميزات لاسيندا كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|33,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110828
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