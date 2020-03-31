شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر

(للتقسيط)
|عايز مصيف ليك ولاولادك تعالى جولدن بيتش راس سدر وامتلك شاليهك 115 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومرسى اليخوت كل ده استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر وصيف انت واولادك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057123
219,000 جنيه
63,000 جنيه
203,000 جنيه
208,000 جنيه
63,000 جنيه
69,000 جنيه
68,000 جنيه
80,000 جنيه
167,000 جنيه
208,000 جنيه
200,000 جنيه
198,000 جنيه
56,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه