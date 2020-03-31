شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه للبيع ومصيف ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عايز مصيف ليك ولاولادك تعالى جولدن بيتش راس سدر وامتلك شاليهك 115 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومرسى اليخوت كل ده استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر وصيف انت واولادك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/3/2020
رقم الإعلان: 2057123
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (غرفتين +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك - في جنوب سيناء مصر

في رس سدر استمتع بكل الخدمات في مصيفك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك وخلي مصيفك احلي مع اولادك او اصحابك وشاليهك 75م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر - في جنوب سيناء مصر

بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بحديقة جميلة وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بروف ع اكوا بارك امتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بروف ع اكوا بارك امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف ع الاكوا بارك فى راس سدر 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

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القسم: 

208,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش احلي ايام حياتك وقضي مصيفك مع اولادك وعيش الويك اند زي مانت عايز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتقدر تمتلك شاليهك بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

29/3/2020
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صورة الاعلان: في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر وانجح واضمن مستقبل اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى راس سدر دور اول بتراس 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف قريب من اجمل بحر وافضل خدمات فى راس سدر 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا واستمتع باجمل بحر وخدمات فى راس سدر دور تانى بروف تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وبالتقسيط المريح فى راس سدر قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وجيم ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر واولادك هيتبسطوا بالخدمات التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تستثمر صح في اي وقت تحبه وهيبقي مستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتستمع بأحلي جو واجمل بحر مع اسرتك وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/3/2020
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