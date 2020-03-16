شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|شاليهك فى السخنة وسط حياة هادية وافضل خدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بروف مميز 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة هادية وسط خدماتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056154
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