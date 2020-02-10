شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|وسط خدماتك امتلك شاليهك فى السخنة اكوا بارك للكبار والاطفال وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052282
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