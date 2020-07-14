شاليه للبيع واستلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وقريب من كل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط ع 72شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063061
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