شاليه للبيع متشطب بمقدم84 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

(للبيع)
|عيش الخيال في ارقي واجمل قري راس سدر واستمتع باجمل فيو للبحر من كل مكان وخصوصية وهدوء والشالية 84 م (2غرفة + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي+ روف) تشطيب هاي سوبر لوكس ف روزا ريزورت ف راس سدر وكل ده بمقدم 84 ألف بس والباقي بالتقسيط المريح وبدون فوائد خدمات القريه مسجد حمامات سباحه ميني أكوا بارك بحيرات صناعيه مطاعم وكافيهات مجمع سينمات ملاهي للأطفال ملاعب شاطئيه باركنج خاص صاله جيم وخدمات اكتر من كده كتير كلمنا فون او واتس وامتلك شاليهك في روزا ريزورت 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|رلس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086639
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