شاليه للبيع متشطب بمقدم84 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بمقدم84 الف وعيش الخيال بفيوع بحر - في جنوب سيناء مصر

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عيش الخيال في ارقي واجمل قري راس سدر واستمتع باجمل فيو للبحر من كل مكان وخصوصية وهدوء والشالية 84 م (2غرفة + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي+ روف) تشطيب هاي سوبر لوكس ف روزا ريزورت ف راس سدر وكل ده بمقدم 84 ألف بس والباقي بالتقسيط المريح وبدون فوائد خدمات القريه مسجد حمامات سباحه ميني أكوا بارك بحيرات صناعيه مطاعم وكافيهات مجمع سينمات ملاهي للأطفال ملاعب شاطئيه باركنج خاص صاله جيم وخدمات اكتر من كده كتير كلمنا فون او واتس وامتلك شاليهك في روزا ريزورت 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منه
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: رلس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086639
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3/3/2021
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3/3/2021
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24/2/2021
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