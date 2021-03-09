شاليه للبيع متشطب بمقدم84 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

عيش الخيال في ارقي واجمل قري راس سدر واستمتع باجمل فيو للبحر من كل مكان وخصوصية وهدوء والشالية 84 م (2غرفة + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي+ روف) تشطيب هاي سوبر لوكس ف روزا ريزورت ف راس سدر وكل ده بمقدم 84 ألف بس والباقي بالتقسيط المريح وبدون فوائد خدمات القريه مسجد حمامات سباحه ميني أكوا بارك بحيرات صناعيه مطاعم وكافيهات مجمع سينمات ملاهي للأطفال ملاعب شاطئيه باركنج خاص صاله جيم وخدمات اكتر من كده كتير كلمنا فون او واتس وامتلك شاليهك في روزا ريزورت 01279848994