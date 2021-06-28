شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

(للبيع)
|استمع باجازة الصيف علي شاطئ رملي وامتلك شاليةفي موسي كوست بروف للحفلات بمساحة 90م(2غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن 60م) قربية من المطاعم والكافيهات والانشطة الرياضيه وهايبر ماركت و اكوا بارك للكبار وللطفال وحاجات كتير مستياك مستني اي كلمنا دلوقتي علي (01279848994)وبتشطيب سوبر لوكس وباقل مقدم وبدون يلا متفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب واعرف اكتر عن موسي كوست راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098225
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