شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

استمع باجازة الصيف علي شاطئ رملي وامتلك شاليةفي موسي كوست بروف للحفلات بمساحة 90م(2غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن 60م) قربية من المطاعم والكافيهات والانشطة الرياضيه وهايبر ماركت و اكوا بارك للكبار وللطفال وحاجات كتير مستياك مستني اي كلمنا دلوقتي علي (01279848994)وبتشطيب سوبر لوكس وباقل مقدم وبدون يلا متفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب واعرف اكتر عن موسي كوست راس سدر