شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر

امتلك شاليه بجاردن في ارقي مكان في راس سدر و -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه بمساحة 62 مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى اميز المواقع فى القرية بالتقسيط على اطول فترات السداد و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على : 01013937774