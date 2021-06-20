شاليه للبيع متشطب بالفرش و بفيو ع اكوا بارك فى لاسيرينا راس سدر

(للبيع)
|فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت يعنى ب74 الف مقدم هتعيش حياة مليانة رفاهية مع عيلتك بفيو جميل ع اكوا بارك شاليهك مفروش 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومطاعم و حمامات سباحة و خدمات تانية كتيرب74 الف مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى الحق و استثمر فلوسك وكلمنا فون او واتس اب ع 01201135481 و امتلك شاليه فى لاسيرينا راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097501
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