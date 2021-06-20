شاليه للبيع متشطب بالفرش و بفيو ع اكوا بارك فى لاسيرينا راس سدر

فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت يعنى ب74 الف مقدم هتعيش حياة مليانة رفاهية مع عيلتك بفيو جميل ع اكوا بارك شاليهك مفروش 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومطاعم و حمامات سباحة و خدمات تانية كتيرب74 الف مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى الحق و استثمر فلوسك وكلمنا فون او واتس اب ع 01201135481 و امتلك شاليه فى لاسيرينا راس سدر