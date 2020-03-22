شاليه للبيع للاستجمام فى لاسيرينا بالم بيتش

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صورة الاعلان: شاليه للبيع للاستجمام فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

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عيش الاستجمام والراحة ع اجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهم فى لاسيرينا بالم بيتش براحة واستجمام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 151,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/3/2020
رقم الإعلان: 2057121
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17/3/2020
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16/3/2020
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16/3/2020
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- في العين السخنة مصر

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15/3/2020
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القسم: 

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11/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات ملهاش مثيل فى السخنة - في العين السخنة مصر

شاليه للبيع وسط خدمات ملهاش مثيل فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

170,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش مبسوط تعالى بالم بيتش السخنة - في العين السخنة مصر

عايز تعيش مبسوط تعالى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

عيش مبسوط وسط اجمل الخدمات وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م ( 2 غرفة +ريسبشن .
القسم: 

165,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى السخنة وقضى صيفك براحتك - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة وقضى صيفك براحتك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتستمتع بافضل اجازة فى شاليهك فى ماجادا السخنة ، لان قريتنا وفرتلك افضل الخدمات ، ( تسلق الجبل – من.
القسم: 

200,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله - في العين السخنة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله علي البحر من شاليهك استمتع.
القسم: 

100,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة - في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى بالتقسيط على 8 سنين ، شاليهك على بحر السخنة فى قرية متكاملة الخدمات شا.
القسم: 

150,000 جنيه

2/3/2020
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