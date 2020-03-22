شاليه للبيع للاستجمام فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|عيش الاستجمام والراحة ع اجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهم فى لاسيرينا بالم بيتش براحة واستجمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|151,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057121
(للبيع)- في العين السخنة مصر
1,900,000 جنيه
200,000 جنيه
171,000 جنيه
170,000 جنيه
185,000 جنيه
180,000 جنيه
165,000 جنيه
150,000 جنيه
170,000 جنيه
120,000 جنيه
170,000 جنيه
165,000 جنيه
200,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
100,000 جنيه
150,000 جنيه