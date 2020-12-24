شاليه للبيع لقطة بمقدم160 الف بس في راس سدر

تملك شاليه بروف بمقدم 160 الف وعيش مصيفك ومشتاك في اجمل قري راس سدر بمساحة 160م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) والرحلات السياحية العلاجية و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774