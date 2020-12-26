شاليه للبيع لقطة براس سدر بمقدم 67 الف بس

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صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة براس سدر بمقدم 67 الف بس - في جنوب سيناء مصر

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شاليه للبيع بمساحة 67 م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 67 الف وانظمة سداد مختلفة بدون فوايد واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 0101393777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 67,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077543
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26/12/2020
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26/12/2020
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26/12/2020
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26/12/2020
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العنوان:

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24/12/2020
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العنوان:

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القسم: 

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24/12/2020
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تملك شاليه من روزا بمقدم 68 الف فقط

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاهرة وتم - في جنوب سيناء مصر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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24/12/2020
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24/12/2020
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العنوان:

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القسم: 

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24/12/2020
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