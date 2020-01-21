شاليه للبيع لقطة بجنينة فى السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة بجنينة فى السخنة - في السويس مصر

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شاليه لقطة للبيع فى السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بجنينة واسعة عشان اولادك يلعبوا ويتبسطوا قدام عينيك كل ده باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 195,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049966
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

في جو منعش ولطيف امتلك شاليهك بالسخنة

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92,000 جنيه

21/1/2020
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سيب الحر والزحمة وروح علي العين السخنة

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21/1/2020
صورة الاعلان: استغل اجازتك طول السنة وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

استغل اجازتك طول السنة وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

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21/1/2020
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(للتقسيط)

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21/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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170,000 جنيه

21/1/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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92,000 جنيه

19/1/2020
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صورة الاعلان: عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

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19/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك في السخنة مع اصحابك غير اي مصيف تاني - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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253,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل شاطئ رملي بلاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف علي اجمل شاطئ رملي بلاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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105,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام.
العنوان:

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القسم: 

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18/1/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب احلي في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

لمة الصحاب احلي في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لمة الصحاب احلي بأمتلاكك شاليه في السخنة وهتقدر تروح في اي ويك اند في اي وقت وكمان هتستمع بالمعالم ا.
العنوان:

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القسم: 

133,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بڨيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وغيرهم كتير وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو - في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالرووف بأحلي فيو في لاسيرينا السخنة بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: بأكبر قرية بالسخنة امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في السويس مصر

بأكبر قرية بالسخنة امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بأكبر قرية بالسخنة ولي اجمل فيو الاكوا بارك وحمامات سباحة ولاند سكيب وكمان هتلاقي كيدز .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك مفروش علي ڨيو الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك مفروش علي ڨيو الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة

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- في السويس مصر

شاليهك بالعين السخنة علي اجمل ڨيو الاهرامات وابو الهول ونهر النيل والقلعة ومعالم حضارية كتير و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/1/2020
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