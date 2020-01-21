شاليه للبيع لقطة بجنينة فى السخنة

(للبيع)
|شاليه لقطة للبيع فى السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بجنينة واسعة عشان اولادك يلعبوا ويتبسطوا قدام عينيك كل ده باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049966
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