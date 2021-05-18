شاليه للبيع لعشاق التميز متشطب بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

خليك دايما مميز وامتلك شاليه بالفرش قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و مارينا للصيد و خدمات تانية كتير شاليهك بروف 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن +حمام +مطبخ امريكان ) ب99 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و خليك مميز دايما فى بالم بيتش السخنة