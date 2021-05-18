شاليه للبيع لعشاق التميز متشطب بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|خليك دايما مميز وامتلك شاليه بالفرش قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و مارينا للصيد و خدمات تانية كتير شاليهك بروف 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن +حمام +مطبخ امريكان ) ب99 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و خليك مميز دايما فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094199
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