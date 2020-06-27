شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عايز صيف احلى تعالى عندنا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة واكوا بارك وكافيهات ومطاعم ومارينا للصيد وامتلك شاليه 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وقضى احلى صيف فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aya
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061812
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صورة الاعلان: اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

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27/6/2020
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27/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر

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23/6/2020
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(للتقسيط)

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23/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

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23/6/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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21/6/2020
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صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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18/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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18/6/2020
صورة الاعلان: الويك اند ميبقاش حلو غير في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند ميبقاش حلو غير في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

74,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر وشوف احلي فيو كل يوم في مصيفك وصيف في هدوء واستجم براحتك وشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتصيف علي اجمل بحر بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل بحر بشاطئ رملي روعة واستمتع بأحلي جو وهدوء وشاليهك 75م (2غرفة+ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك - في جنوب سيناء مصر

عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف طول ايام السنة وتقضي ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك جت لحد عندك وشاليهك مستنيك في راس سدر بأقل سعر وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتحب وتستمتع باحلى صيف عندنا فى جولدن بيتش بامتلاك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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175,000 جنيه

14/6/2020
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