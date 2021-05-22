شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View - في مطروح مصر

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عيش ع هواك طول ايام السنة و سط ارقى وافضل خدمات مع الناس اللى بتحبها فى قرية Sea View الساحل الشمالى وامتلك شاليه 72 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من حمامات سباحة واكوا بارك ومسرح رومانى ب 186 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه الحق الفرصة وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش ع هواك طول ايام السنة فى Sea View الساحل الشمالى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سى فيو- الساحل الشمالى
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 186,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094606
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