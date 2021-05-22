شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View

عيش ع هواك طول ايام السنة و سط ارقى وافضل خدمات مع الناس اللى بتحبها فى قرية Sea View الساحل الشمالى وامتلك شاليه 72 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من حمامات سباحة واكوا بارك ومسرح رومانى ب 186 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه الحق الفرصة وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش ع هواك طول ايام السنة فى Sea View الساحل الشمالى