شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View

(للبيع)
|عيش ع هواك طول ايام السنة و سط ارقى وافضل خدمات مع الناس اللى بتحبها فى قرية Sea View الساحل الشمالى وامتلك شاليه 72 م ( 2 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس وقريب من حمامات سباحة واكوا بارك ومسرح رومانى ب 186 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه الحق الفرصة وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش ع هواك طول ايام السنة فى Sea View الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094606
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