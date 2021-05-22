شاليه للبيع لاحلى مصيف ليك ولاولادك فى سى فيو الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|عيش احلى اوقاتك فى سى فيو الساحل الشمالى واستمتع بخدمات كتير ملهاش مثيل زى اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم كلها جمب شاليهك 57 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و131 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لمصيف احلى ليك ولاولادك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سى فيو- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|131,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094607
186,000 جنيه
194,000 جنيه
193,000 جنيه
131,000 جنيه
125,000 جنيه
196,000 جنيه
204,000 جنيه