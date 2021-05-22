شاليه للبيع لاحلى مصيف ليك ولاولادك فى سى فيو الساحل الشمالى

عيش احلى اوقاتك فى سى فيو الساحل الشمالى واستمتع بخدمات كتير ملهاش مثيل زى اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم كلها جمب شاليهك 57 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و131 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لمصيف احلى ليك ولاولادك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى