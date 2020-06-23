شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)
|لاحلى متعة ليك ولاولادك امتنلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بجاردن 120م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة استلام فورى وبالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى راس سدر لمتعة ليك ولاولادك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061379
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