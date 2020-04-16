شاليه للبيع قريب من مطاعم فى السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من مطاعم فى السخنة - في السويس مصر

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قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م بروف (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 163,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058056
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صورة الاعلان: عيش فى السخنة واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل - في السويس مصر

عيش فى السخنة واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليه 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

142,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

باجمل view ع الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: صيف في السخنة وعيش احلي مغامرة في الاكوا بارك - في السويس مصر

صيف في السخنة وعيش احلي مغامرة في الاكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

علي احلي اكوا بارك في لاسيرينا السخنة هتستمتع بالمغامرة مع عيلتك او اصحابك وكل خدماتك حوالين شاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

رايح فين تعالى استثمر فى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: هتقضي مصيفك بعيد عن الزحمة وحواليك المعالم الفرعونية في السخنة - في السويس مصر

هتقضي مصيفك بعيد عن الزحمة وحواليك المعالم الفرعونية في السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه برووف وفرح قلبك علي بحر السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه برووف وفرح قلبك علي بحر السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه برووف في لاسيرينا السخنة وفرح قلبك علي بحر السخنة واستمتع بالخدمات اللي جمب شاليهك من حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

26/2/2020
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صورة الاعلان: علي اكبر اكوا بارك امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي اكبر اكوا بارك امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك وخلي اولادك مبسوطين ومصيفهم احلي وكمان هتروح تصيف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة واستثمر زي مانت عايز - في السويس مصر

امتلك في السخنة واستثمر زي مانت عايز

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت زي مانت عايز وكمان هتصيف براحتك طول السنة وهتس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: علي حمامات السباحة والاكوا بارك امتلك شاليه بالسخنة - في السويس مصر

علي حمامات السباحة والاكوا بارك امتلك شاليه بالسخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه الاحلام في لاسيرينا السخنة علي حمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك او ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او صحابك وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة - في السويس مصر

شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف ويطل علي اجمل فيو ومساحات كبيرة من اللاند سكيب ونماذج مصغرة من الم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

24/1/2020
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