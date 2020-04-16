شاليه للبيع قريب من مطاعم فى السخنة

(للتقسيط)
|قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م بروف (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058056
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