شاليه للبيع قريب من حمام السباحة و تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش

فرح اولادك بمصيف محصلش وتعالى بالم بيتش السخنة و امتلك شاليه قريب من حمام السباحة وخليك مطمن ع ولادك شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكى ) ب 180 الف مقدم والباقي بالتقسيط المريح باطول فترة سداد من غير اى فوائد واستمتع باجمل شاطئ رملى و بحر صافى من غير امواج عالية مع افضل وارقى الخدمات كافيهات واكوا بارك و مطاعم يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى العين السخنة