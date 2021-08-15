شاليه للبيع قريب من حمام السباحة و تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من حمام السباحة و تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش - في العين السخنة مصر

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فرح اولادك بمصيف محصلش وتعالى بالم بيتش السخنة و امتلك شاليه قريب من حمام السباحة وخليك مطمن ع ولادك شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكى ) ب 180 الف مقدم والباقي بالتقسيط المريح باطول فترة سداد من غير اى فوائد واستمتع باجمل شاطئ رملى و بحر صافى من غير امواج عالية مع افضل وارقى الخدمات كافيهات واكوا بارك و مطاعم يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2021
رقم الإعلان: 2103380
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