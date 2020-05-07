شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه فى راس سدر قريب من اكوا بارك واجمل شاطئ رملى واستمتع بكل الخدمات المطاعم والكافيهات حمامات سباحة شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059065
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4/5/2020
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4/5/2020
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2/5/2020
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2/5/2020
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30/4/2020
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30/4/2020
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28/4/2020
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27/4/2020
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