شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليه فى راس سدر قريب من اكوا بارك واجمل شاطئ رملى واستمتع بكل الخدمات المطاعم والكافيهات حمامات سباحة شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059065
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