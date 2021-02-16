شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى جولدن بيتش

اطمن ع ولادك وامتلك شاليه فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات شاليه 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى باقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر