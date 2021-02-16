شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى جولدن بيتش

(للبيع)
|اطمن ع ولادك وامتلك شاليه فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات شاليه 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى باقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|206,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084078
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