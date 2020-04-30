شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للتقسيط)
|قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ع اجمل حمامات سباحة وقريب من مطاعم وكافيهات باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل شاطئ رملى فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058677
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